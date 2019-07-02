«الأرض مسطحة» اسم نادٍ إسباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيّر نادٍ إسباني ينافس بالدرجة الرابعة اسمه، من موستيلوس بالومبي إلى «فلات إيرث أف سي» (أرض مسطحة)، كما غيّر النادي شعاره ليتلاءم مع الاسم.

وأعلن رئيس النادي خافي بوفيس (32 عاماً) القرار على موقع النادي وكتب: «نحن نادٍ محترف ينافس بالدرجة الرابعة في إسبانيا وننضم لحركة «الأرض المسطحة»، كرة القدم لعبة شعبية جداً وتؤثر في آراء الناس ولا يوجد أفضل من تسمية النادي بهذا الاسم لخدمة الفكرة».