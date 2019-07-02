شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرض مسطحة» اسم نادٍ إسباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيّر نادٍ إسباني ينافس بالدرجة الرابعة اسمه، من موستيلوس بالومبي إلى «فلات إيرث أف سي» (أرض مسطحة)، كما غيّر النادي شعاره ليتلاءم مع الاسم.
وأعلن رئيس النادي خافي بوفيس (32 عاماً) القرار على موقع النادي وكتب: «نحن نادٍ محترف ينافس بالدرجة الرابعة في إسبانيا وننضم لحركة «الأرض المسطحة»، كرة القدم لعبة شعبية جداً وتؤثر في آراء الناس ولا يوجد أفضل من تسمية النادي بهذا الاسم لخدمة الفكرة».
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرض مسطحة» اسم نادٍ إسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.