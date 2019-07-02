كلباء يدشّن تجمعه الداخلي 12 الجاري قبل معسكر النمسا

يواصل اتحاد كلباء تحضيراته للموسم الجديد الذي يشهد استمرار «النمور» في دوري الخليج العربي للموسم الثاني على التوالي، ومن المنتظر أن يدشن الفريق تجمعه الداخلي في الثاني عشر من الشهر الجاري تمهيدا للمعسكر الخارجي الذي حدد له النمسا.

أكد علي حسين اللوغاني رئيس مجلس الإدارة أن جميع التعاقدات التي أنجزتها شركة الكرة بكلباء مؤخراً سواء على صعيد اللاعبين المواطنين أو اللاعبين الأجانب تمت وفق رؤية فنية لاحتياجات الفريق وتقوية خطوطه بعناصر مميزة، موضحاً أن الفريق وُفق في استقطاب بعض الأسماء المتوقع أن تقدم الإضافة المرجوة خلال الموسم المرتقب حتى يتثنى للفريق مواصلة المسيرة في ركب المحترفين وتحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية.

وحول الأجنبي الرابع الذي لم يعلن عنه حتى الآن، أشار اللوغاني إلى عدم استعجالهم في اختياره أو مركزه لأن هناك عدّة خيارات وأسماء تتم مناقشتها مع الجهاز الفني المشرف على الفريق وغالباً ما تتضح الرؤية أثناء تجمع الفريق في الأيام القادمة أو في المعسكر الإعدادي على أكثر تقدير، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية شهدت جهداً مضاعفاً على الصعد كافة بدءاً بالفريق الأول ثم الفرق السنية عبر توقيع عقود احترافية مع عدد من اللاعبين الشباب من بينهم الثلاثي سيف الزعابي وياسر حسن وعبدالله البيرق من فريق 18 سنة إلى جانب اللاعب يوسف الزعابي (19 سنة)، فضلاً عن تجديد عقد رومان دياجو مدرب فريق كرة الصالات.

يذكر أن النادي الكلباوي يعد أكثر الفرق نشاطاً هذا الصيفي عبر إبرامه أكثر من عشر صفقات للموسم الجديد أبرزها التعاقد مع المهاجم التوجولي بينيل ملابا (28 عاماً) قادماً من الدوري الهولندي، بجانب الأردني ياسين البخيت محترف الفريق الدباوي، بالإضافة إلى تجديد عقد المجري بلازس جوجاك، فضلاً عن ضم كل من الحارس يوسف الزعابي من الوصل وناصر عبد الهادي من الوحدة وخالد شماريخ من الإمارات ويعقوب الحوسني من النصر وعبدالسلام محمد من بني ياس وإبراهيم سرحان من الفجيرة وسعيد المنهالي من العين.