الحمادي يحصد فضية العالم في «سكاي هوب باراموتور» بالصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الإنجاز الذي حققه منتخب الإمارات ل «سكاي هوب باراموتور» والمتمثل في الفوز بالميدالية الفضية ببطولة العالم بالصين إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأعرب نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، موجهاً الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والذي يعود الفضل لسموه في هذه الإنجازات المتلاحقة التي يحققها الاتحاد.

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وأكد النيادي أن القادم سيكون أفضل، كما حيا جهود القائمين على أمر اللعبة بالاتحاد، مهنئاً الحمادي على هذا الفوز الكبير الذي جاء وسط مشاركة واسعة من نجوم اللعبة في العالم.

وكان نجم منتخبنا الوطني وسكاي دايف دبي حسين يوسف الحمادي قد احتل المركز الثاني ونال الميدالية الفضية في بطولة سكاي هوب باراموتور «مرحلة السلالوم» بالصين محققاً زمناً قدره 45.03 نقطة بعد منافسة قوية مع اليوناني ديميتريوس كوليكوس صاحب ذهبية البطولة 38.66 نقطة ومتقدماً على الإسباني فيكتور رودريكود صاحب الميدالية البرونزية 46.99 نقطة والفرنسي بوريس تيسبيرت الذي حل رابعاً 50.07 نقطة ثم الأمريكي مات منيارد 1.00.77 نقطة.

وأبدى نجم المنتخب حسين الحمادي سعادة كبيرة، وأهدى الإنجاز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وإلى أسرة الاتحاد.