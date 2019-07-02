مرصد الهيئة: المدرسة ليست قاعدة هرم الرياضة

كشفت إحصاءات المنصة الرقمية للبيانات الرياضية (مرصد)، أن هرم الرياضة بالدولة لا يزال مقلوباً؛ من خلال الأرقام التي استخلصها فيما يخص عدد الممارسين للرياضة في الدولة من المسجلين بكافة الفئات العمرية، وبيّنت إحصائية التصنيف «الفئوي» التي عرضت أن المدارس لا تمثل قاعدة هرم الرياضة؛ حيث حلت الخامسة في (الهرم الرياضي لكافة الألعاب الرياضية حسب الفئات العمرية)، وبنسبة 9.90% فقط، في حين أن نسبة فئة البراعم وفق التصنيف الفئوي الذي تم عرضه بلغت 24.06% لتصبح وفق ذلك قاعدة الهرم معكوسة «بحسب مرصد»؛ حيث إن الأصل يتطلب أن تكون الممارسة في المدارس هي الأكبر، فيما تصدرت إمارة الشارقة إحصائية عدد الممارسين من الرياضيين المسجلين في كل إمارة؛ بحلولها أولاً بنسبة قدرها 25.04%.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقده سعيد عبد الغفار أمين عام الهيئة مع الإعلاميين بمقر الهيئة في دبي، وخصصت في نهايته جلسة خاصة عرضت خلالها آمنة المهري رئيس قسم العمليات المؤسسية في الهيئة، رئيسة مبادرة منصة «مرصد»، لعبد الغفار والإعلاميين الأرقام التي توصل إليها «مرصد»، والتي كانت الهيئة أطلقتها في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي؛ بعد تجميع المعلومات وحصرها وإجراء المعالجات النسبية للبيانات.

وتشير الأرقام التي عرضتها المهري بوضوح إلى أن الهرم الرياضي لم يعتدل بعد، بأن تكون المدرسة هي القاعدة لممارسة الرياضة؛ حيث أبرزت أن عدد الرياضيين المسجلين بصفة عامة هو 25 ألفاً و365 لاعباً ولاعبة، موزعين على 24 ألفاً و803 من الأسوياء، و562 رياضياً من أصحاب الهمم، فيما تبلغ النسبة المئوية لعدد الذكور 74.7%، وعدد الإناث 25.3%، فيما يتصدر الجوجيتسو عدد الممارسين للرياضة بواقع 9284 رياضياً بينما يبلغ عدد اللاعبين المسجلين في كرة القدم المسجل بها 7547 لاعباً، بينما يبلغ عدد الأندية التي تم تسجيل الرياضيين بها 109.

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وعرضت آمنة المهري كذلك النسب المئوية الخاصة بالهرم الرياضي لعدد الممارسين لكافة الألعاب الرياضية - حسب الفئات العمرية؛ حيث كانت بالصدارة فئة البراعم بنسبة 24.60%، تليها فئة الأشبال بواقع 20.47%، ثم فئة الرجال في الخانة الثالثة بنسبة 19.02% ثم فئة الناشئين في الخانة الرابعة ب 16.53%، وفي الخانة الخامسة جاءت المدرسة «بحسب مرصد» وبنسبة مئوية بلغت 9.90%، وكشفت الأرقام التي أظهرها مرصد أن الهرم لا يزال مقلوباً بالنسبة لعدد الممارسين للرياضة؛ حيث يفترض أن تكون النسبة المئوية للممارسة الرياضية في المدرسة هي الأكبر وتقع في الخانة الأولى التي حلت فيها فئة البراعم بأكبر نسبة من عدد الممارسين للرياضة 24.60%، بينما جاءت فئة الشباب في الخانة السادسة والأخيرة وفق هذا الترتيب ل«مصدر» وبنسبة بلغت 9.48%.

الشارقة الأكثر عدداً

وعرضت رئيسة «مرصد» آمنة المهري إحصائية في شكل تم تمثيله بيانياً ب«هرم الممارسة الرياضية»، وتم توضيح عدد الرياضيين المسجلين في كل إمارة من إمارات الدولة، وتصدرت إمارة الشارقة القائمة بنسبة 25.04%، وتلتها أبوظبي 21.07%، ثم دبي 20.02%، ورأس الخيمة ب12.09%، والفجيرة 11.03%، وعجمان 5.05%، وأخيراً أم القيوين ب3%.

وقالت آمنة المهري: البيانات الأولية التي التي توصل إليها «مرصد» ومن خلال الإحصاءات كشفت أن هرم الرياضة لا يزال مقلوباً؛ فالمفروض أن تبدأ الرياضة من المدارس وفق توجيهات حكومتنا الرشيدة، وقد بدأنا العمل الفعلي منذ أربعة أشهر، وسيستمر فريق العمل في استكمال البيانات وبمجرد اكتمال البيانات والمعلومات سنعقد مؤتمراً صحفياً؛ لكشف قاعدة البيانات كاملة، ونشكر الاتحادات والجهات الرياضية كافة على تعاونها في مدنا بالمعلومات والإحصاءات، ورياضة الإمارات بالتأكيد كانت بحاجة ماسة للمنصة الرقمية للبيانات؛ من أجل تشخيص الواقع، وسيساعد «مصدر» الأول من نوعه عربياً وخليجياً المسؤولين وأصحاب القرار في اتخاذ قرارات دقيقة في شأن تطوير الرياضة، ووضع وبناء خطط المستقبل.