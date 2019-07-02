فيكتوري تيم يهنئ أبوظبي والشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي على إنجاز فريق أبوظبي للزوارق في جائزة ليتوانيا الكبرى.

كما توجه مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم بالتهاني إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على التألق اللافت لفريق الشارقة للزوارق السريعة في أول ظهور له في البطولة العالمية وحصول المتسابق الهولندي فرديناند زاندبيرغين على المركز الثالث في الترتيب العام للسباق الرئيسي.

وأبدى حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم رضاه عن مشاركة الفريق في الجولة الأولى والافتتاحية مؤكداً أن قائدي زورقي فيكتوري 27 منصور المنصوري وفيكتوري 4 أحمد الفهيم لديهما الكثير ليقدماه في هذه البطولة التي تجمع 27 زورقاً معظمهم من أصحاب الخبرات والتمرس في السباقات البحرية.