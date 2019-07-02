شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميداليات ملونة لنادي العين في ملتقى تونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع لاعبو نادي العين لأصحاب الهمم حصادهم المشرف في ملتقى تونس الدولي الجائزة الكبرى 2019 بحصد ذهبية وفضيتين وبرونزيتين في اليوم الختامي للملتقى، إذ نال اللاعب عبدالعزيز الشكيلي ذهبية الجلة، وحصلت اللاعبة نورة الكتبي على ميداليتين فضيتين في منافسات دفع الجلة ورمي الصولجان، بينما تابعت اللاعبة ذكرى الكعبي تألقها بحصولها على ميداليتين برونزيتين في منافسات دفع الجلة ورمي القرص.
وشهد محمد المزوغي، رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية وراشد الهاجري رئيس البعثة مدير نادي العين لأصحاب الهمم مراسم التتويج للفائزين وسط أجواء كبيرة من السعادة التي علت وجوه الفائزين. وأهدى لاعبو ولاعبات نادي العين الإنجاز والميداليات الملونة إلى سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذكروا بأن تحقيق الأرقام والميداليات في البطولات العالمية للاعبين من الأسباب المهمة لخلق روح التنافسية والعزيمة والإرادة ويعطي الفرصة الأكبر للمشاركة في فعاليات أصحاب الهمم في جميع المحافل الرياضة والبطولات والملتقيات العالمية، ورفع علم الدولة في المحافل الدولية بطموح أن القادم أفضل في بطولة العالم المقامة في دبي 2019 ودورة الألعاب البارالمبية الدولية 2020 بطوكيو.
وأكد راشد الهاجري رئيس بعثة ومدير نادي العين أن مشاركتهم مع ناديي أبوظبي ودبي لأصحاب الهمم، لتمثيل منتخبنا الوطني لألعاب القوى في ملتقى تونس الدولي لذوي الإعاقة (الجائزة الكبرى) يعتبر محطة مهمة ضمن محطات التأهل لبطولة العالم المقامة في دبي نوفمبر ولدورة الألعاب البارالمبية.
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