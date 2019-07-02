شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يغيب أسبوعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الجهاز الطبي للمنتخب المصري لكرة القدم، أن أحمد حسن «كوكا» لاعب الفريق سيغيب لفترة أسبوع، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب.
وتعرض كوكا للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي.
وأثبتت الأشعة التي خضع لها كوكا، أنه يعاني كدمة قوية في الكاحل، وقد صرح الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب بأن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج نحو أسبوع.
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