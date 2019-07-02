«التايكواندو» يعتمد النظام الأساسي وروزنامة الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الإمارات للتايكواندو روزنامة الموسم الجديد والنظام الأساسي خلال الاجتماع الدوري الذي عقده أمس برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي، وبحضور جميع الأعضاء،

تضمن الاجتماع عدداً من القرارات التنظيمية والإدارية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها إقامة بطولة بالفجيرة تحمل اسم المرحوم «عيد فيروز» رئيس لجنة الحكام السابق، وذلك تثميناً للدور الذي بذله المغفور له، بإذن الله، في لعبة التايكواندو على مستوى الدولة، سواء لاعباً أو مدرباً قبل انتقاله إلى سلك التحكيم.

وأعرب الزيودي عن شكره وتقديره لكل من أسهم في نشاط اتحاد التايكواندو خلال الموسم المنصرم، لافتاً إلى أن أجندة الموسم الرياضي 2019-2020 ستكون حافلة بالعديد من البطولات والمشاركات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها المشاركة في بطولة العالم التي ستقام في أوزبكستان، فضلاً عن بطولة آسيا التي ستحظى باستضافتها الأردن، مع التوجيه بضرورة الاستعداد الجيد لهذه البطولات وتحقيق النتائج المرجوة.