راشد القمزي يعتلي القمة.. وفرديناند ثالثاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلق الإبداع الإماراتي عالياً في سماء كوناس بليتوانيا، بإحراز الإمارات لقب الجولة والمركز الثالث في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وأهدى فريق أبوظبي لقب الجولة إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، وذلك بعد أن تفوق زورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي أمس الأول بإحراز المركز الأول، بحضور ومشاركة 20 زورقاً في السباق الرئيسي، في حين حل في المركز الثاني السويدي دانييل سيجينمارك، وحل في المركز الثالث زورق فريق الشارقة بقيادة فرديناند زيندربينجن في أول حضور للفريق الإماراتي.

وشارك في السباق 20 زورقاً، مثلت فرق العالم، أبرزها زوارق أندية الإمارات المتمثلة في زوارق نادي أبوظبي وزوارق الفيكتوري، بجانب زوارق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الذي ترأس وفده أحمد الحوسني المدير التنفيذي للنادي.

جاءت البداية مثيرة، بعد أن كان من المفترض أن ينطلق زورق «أبوظبي 35» من المركز الأول، ولكن مع إطلاق إشارة البداية، لم ينطلق الزورق لأجزاء من الثانية، بسبب عطل فني، وانطلق سريعاً كي يصل للمركز الثالث، وخلف المتصدر منذ بداية السباق الألماني ستيفان هاجز، وخلفه ثانياً النرويجي توبايس مونتي كاسي، ويستمر السباق بنجاح مع محاولات من القمزي للتقدم للأمام، ولكن النرويجي العنيد أغلق أي مجال للتجاوز أمام القمزي، وتستمر الدورات حتى الدورة 25 والقمزي يضغط وبقوة من أجل التقدم بدون أي فائدة، ومع مرور هذه الدورة يصطدم زورق توبايس بإحدى البوابات الهوائية في المسار، والتي تحركت من مكانها كي ترفع اللجنة المنظمة العلم الأصفر، لتخف حدة الزوارق من أجل سحب البوابة المتضررة، ومع رفع العلم الأخضر استؤنفت المنافسة مجدداً، وتمكن القمزي من التقدم للأمام إلى المركز الأول متجاوزاً منافسيه في لحظة خاطفة، ولكن في نفس الدورة تعرض زورق ستيفان لتوقف مفاجئ، وأمام زورق راشد الطاير 36 والذي كان في المركز الخامس الذي يفقد زورقه توازنه أيضاً ويطير غطاء الزورق ليرفع العلم الأصفر مرة أخرى لسحب الزورق المتعطل، وهذه هي الدورة التي شهدت خروج الطاير من المنافسة، وفي لحظات سحب الزورق تنهي الزوارق دورتين تحت العلم الأصفر، لكي يرفع العلم الشطرنجي، وتحتسب اللجنة نتائج السباق بفوز توبايس بحكم أنه كان متقدماً قبل رفع العلم الأخضر الأول، ولكن بسبب اصطدامه ببوابة هوائية يتم إلغاء دورة كاملة من سجله في السباق، لكي يتحول المركز الأول إلى القمزي الصغير، ويعيش فرحة بأحد أصعب الألقاب في مسيرته من خلال المنافسة القوية في هذه البطولة.

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وحصد القمزي أول 20 نقطة له في المنافسة مع نهاية هذه الجولة كي يتصدر الترتيب العام منذ بداية الموسم ويسجل لنفسه أقوى بداية في أولى الجولات، في حين يحل دانييل السويدي ثانياً حالياً ب15 نقطة، وثالثاً فرديناند من فريق الشارقة ب12 نقطة، وتتحول أوراق المنافسة حتى الجولة الثانية من البطولة والتي ستنطلق في الثالث والرابع من أغسطس/آب القادم في النرويج.

وتوجه سالم الرميثي بالتهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بإحراز ألقاب أولى جولات الفورمولا2، كما هنأ أيضاً فريق الشارقة بالإنجاز الذي حققه في أول حضور ومشاركة في البطولة والحلول في المركز الثالث.

وثمّن الإنجاز الضخم الذي حققه الفريق في هذه الجولة، خاصة أنه قد تحقق في ظروف صعبة وسيناريو مثير شهدته أحداث السباق، وقال الرميثي: «الحمد لله كان لنا التوفيق في نهاية السباق، لم تكن المجريات سهلة منذ البداية وفي إحدى اللحظات كانت البوصلة تتجه نحو فقدان أبوظبي للقب هذه الجولة، الفوز اليوم مهم خاصة أنها أولى جولات الموسم ومن المهم جداً أن نحقق من خلالها أول رصيد من النقاط من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب واستعادته مجدداً لصالح فريق أبوظبي».