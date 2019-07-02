منتخب المواي تاي يصل لتايلاند للمشاركة في بطولة العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت أمس بعثة المنتخب الوطني للمواي تاي، للمشاركة في فعاليات بطولة العالم للمواي تاي للكبار التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 19-29 يوليو/تموز الحالي، والتي يسبقها معسكر إعداد بجوار موقع إقامة البطولة لمزيد من الإعداد للمشاركة الإيجابية.

ويترأس البعثة ياسر سالم الساعدي نائب رئيس الاتحاد، وضمت الجهاز الفني الذي يضم عمر النعيمي وسانيت سامات ومونغوكن، بجانب 10 لاعبين هم إلياس حبيبعلي وزكريا الجماري ونور الدين سامير وأمين المعتصم ومسلم العامري وناصر القطان وأحمد المسماري وحمدان عبدالله وعمير الحوسني ومحمد الحمادي.

وكانت البعثة قد غادرت صباح أمس الأول عن طريق مطار أبوظبي الدولي، وكان في وداعها طارق المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد والذي نقل لهم تحيات رئيس الاتحاد عبدالله النيادي وحرصه على حث البعثة قبل مغادرتها في تحفيز اللاعبين لإبراز أفضل ما لديهم من جهود فنية ومجتمعية وتمثيل الرياضة الإماراتية خلال تلك البطولة العالمية في أفضل صورة بما يليق بشعار بلادهم، آملاً منهم حصد الذهب بما يعكس المستوى الحقيقي الذي وصلت له اللعبة على المستوى الداخلي والخارجي مواصلة للنجاحات التي تحققت مؤخراً في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية.