شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يضم كلايتون وسراج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل حتا التعاقد مع المدافع البرازيلي كلايتون سانتوس (26 عاماً)، والقادم من بيلينينسيش البرتغالي، علماً أن «الإعصار» كان أعلن ضم اللاعب في يونيو/حزيران الماضي.
كما تعاقد حتا مع السوداني وليد سراج كلاعب مقيم قادماً من فريق اتحاد كلباء.
كانت هذه تفاصيل خبر حتا يضم كلايتون وسراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.