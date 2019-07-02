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حتا يضم كلايتون وسراج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل حتا التعاقد مع المدافع البرازيلي كلايتون سانتوس (26 عاماً)، والقادم من بيلينينسيش البرتغالي، علماً أن «الإعصار» كان أعلن ضم اللاعب في يونيو/حزيران الماضي.

كما تعاقد حتا مع السوداني وليد سراج كلاعب مقيم قادماً من فريق اتحاد كلباء.

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