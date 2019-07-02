الحمرية يضم علي ربيع رسمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي الحمرية رسمياً مع علي ربيع مدافع العروبة ولاعب الإمارات والوصل والشعب وعجمان الأسبق، لمدة عام.

وبانضمام ربيع يكون العنابي قد تعاقد مع سبعة لاعبين جدد هم: البرازيليان لوان وجلمار والعماني سعيد عبيد وراشد أحمد حارس مرمى الشارقة، وسعيد صادق حارس مرمى الفجيرة وحتا السابق، وسعود الحمادي متوسط دفاع دبا الحصن، وعبدالله نني الظهير الأيمن لدبا الحصن.

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وينتظر ان يعلن «العنابي» التعاقد مع المدافع محمد المعيني خلال ساعات،

من جهته، وصف علي ربيع صاحب ال 37 عاماً انتقاله للحمرية بأنه تجربة جديدة وتحد جديد وقال: أنا مقدم على تحد آخر، دائماً اعتبر انتقالي لأي ناد تحد بالنسبة لي، لعبت للعروبة الموسم الماضي وحققت معه نجاحاً مرضياً وهذه فرصة لأشكر إدارته ولاعبيه وجمهوره واعتقد أنني أمضيت معهم فترة جيدة ووجدت معاملة متميزة وخرجت من النادي وأنا راض عما قدمته واعتقد أنني تركت انطباعاً جيداً.

وذكر ربيع أن إدارة الحمرية ابدت رغبة كبيرة في التعاقد معه وكانت جادة في ضمه وهو تجاوب معها وقال: المدرب الغرايري كان متمكساً بي وطلب منهم التعاقد معي وأنا سعيد بهذه الرغبة من كل الأطراف في نادي الحمرية لان اكون موجوداً في قلعة العنابي.

واضاف: سمعت الكثير عن إدارة الحمرية ومن رأى ليس كمن سمع، تعامل راق واحترام وتقدير حظيت به أكد لي ان مايقال في حقهم قليل، كما يوجد منشآت وبنية تحتية قمة في الروعة، وأريد أن اكون ضمن مشروع هذه الإدارة صاحبة الطموح وان اساعد في تحقيق آمال أهل الحمرية، أعتقد انها محطة مهمة في مسيرتي الطويلة، ومن جانبي لن ادخر جهداً وسأبذل قصارى جهدي من اجل قيادة الفريق مع زملائي للصعود إلى دوري الخليج العربي، والحمرية يستحق ان يكون في دوري الخليج العربي بلاشك.