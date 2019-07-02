القمزي: عشت لحظات صعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حملت ملامح راشد القمزي بطل فريق أبوظبي كل الفرح مع نهاية المنافسة والتتويج بلقب السباق الأول لموسم الفورمولا2 في 2019، وأكد القمزي أن الفوز كان في قمة الصعوبة بالنسبة له حيث أن الزورق رفض الاستجابة له في بداية السباق، وقال: «عندما انطلقت إشارة الانطلاقة في بداية السباق، حاولت تشغيل الزورق والانطلاق سريعاً كالمعتاد ولكن رفض الزورق الاستجابة، فوجئت بذلك ومرت أجزاء من الثانية حاولت بعدها بشكل سريع جداً وانطلقت خلف الزوارق متقدماً حتى المركز الثالث، وخلال السباق حاولت الوصول والتقدم للأمام ولكن توبايس كان عنيداً جداً في إغلاق المسار أمامي، ومع اصطدامه بالبوابة جاءتني التعليمات بأن أحافظ على مركزي حيث أن اصطدام توبايس ببوابة هوائية في المسار سجلت عليه مخالفة وبالتالي لا داعي للضغط عليه بقوة، مرت اللحظات وقمت باستغلال لحظة رفع العلم الأخضر بالتقدم سريعاً ولكن مرة أخرى رفع العلم الأصفر، وبالرغم من ذلك تحول المركز الأول لي وأنهيت مرحلة صعبة من مراحل السباق هذا الموسم».