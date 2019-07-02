روح إيجابية لأبناء ضباط شرطة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الأول دورة الروح الإيجابية لكرة القدم لأبناء ضباط شرطة دبي بمشاركة 100 طالب من صغار السن وتتراوح أعمارهم ما بين 8 و 16 سنة، ليمارسوا كرة القدم معشوقة الصغير قبل الكبير على أرض ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود بدبي حتى العاشر من شهر يوليو الجاري، وتحت إشراف العديد من المدربين أصحاب الاختصاص والخبرات، وتشرف على تنفيذها إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بدبي.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة قسم الوعي الرياضي، ووفق توجيهات العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وبرعاية ودعم من العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي، وبإشراف ومتابعة من فاطمة بوحجير رئيسة قسم الوعي الرياضي بشرطة دبي.

وأكد العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة دبي ومن خلال توجيهات القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، نحرص سنوياً على إقامة مثل هذه الدورة، وهي إحدى المبادرات الهادفة التي تحرص على تنفيذها إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والتربوية والترفيهية على مدار العام، وخلال الصيف على وجه التحديد.