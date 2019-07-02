رواد ورائدات الكشافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أحمد ثاني الدوسري، رئيس المكتب التنفيذي باللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع الأخير الذي عقد في الكويت أوصى بتفعيل العمل الإنساني والخيري، ونشر الفكر التطوعي، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية التسامح والانفتاح على ثقافات العالم، وتنفيذ رسائل قادة دول الخليج.

ورحب المجتمعون بانضمام رواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي، واعتماد تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة الدكتور أحمد الدوسري، والرائد عبدالطيف المكيمي الأمين العام للجنة نائباً للرئيس (الكويت).

وتمت الموافقة على مشروع تحت مسمى «شجرة الخير» لرواد الكشافة والمرشدات بمجلس التعاون؛ وذلك في إطار مجال تشجيع العمل التطوعي المشترك لرواد مجلس التعاون الخليجي.