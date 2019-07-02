من سيكون الخصم القادم؟.. تعرف على موعد مباراة مصر في دور الـ16 في كأس الأمم

نجح الفراعنة في تصدر المجموعة الأولى وتحقيق 9 نقاط كاملة، ربما للمرة الأولى منذ فترة طويلة، ليضرب منتخب مصر موعد مع دور الـ16 في البطولة الأفريقية، والتي تقام داخل الآراضي المصرية في نسختها الحالية، وتحظى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بمتابعة على أعلى مستوى من قبل جموع الشعب المصري المحب لكرة القدم.

وخلال هذا التقرير ستكونوا على موعد مع تغطية خاصة لكل ما يخص مباراة منتخب مصر القادمة في دور ال16 في بطولة كأس أمم أفريقيا، وهذا قبل ساعات قليلة من تحديد الخصم المرتقب للفراعنة في تلك المواجهة مع إقتراب دور المجموعات من نهايته يوم الغد الثلاثاء.

موعد مباراة مصر في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019

يطمح المنتخب المصري في إستكمال مشواره الناجح في بطولة كأس أمم أفريقيا في الوقت الحالي، خاصة بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، ليصعد كأول المجموعة الأولى إلى دور الستة عشر من البطولة، ولكن من سيكون خصم الفراعنة في هذا الدور، ومتي ستقام مباراة مصر في دور الستة عشر، كل هذه الأسئلة ستجيب عنها تلك السطور القادمة.

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البداية ستكون مع الكشف عن موعد مباراة مصر في دور الـ16، والذي أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، بأنه سيكون مساء السبت المقبل، والموافق 6 يوليو 2019، وبالتحديد في الساعة التاسعة مساءًا على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي.

الخصم المتوقع لمنتخب مصر في دور ال16 من كأس أمم أفريقيا 2019

وكان نظام البطولة الحالية، ينص على أن يصعد إلى دور الستة عشر كلًا من

أوائل المجموعات الستة

أصحاب المركز الثاني في المجموعات الستة

أفضل أربع “ثوالث” في المجموعات.

ولذلك فإن المنتخب المصري متصدر المجموعة الأولى سيلعب مع واحد من أفضل ثوالث في المجموعات، وحتى الآن، فإن الخيارات المتاحة أمام المنتخب المصري هي: