ثلاثية نظيفة | نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية | مُباراة تاريخية

نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا، حيث يخوض المنتحب الشقيق ثالث مبارياته والأخيرة في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي شهدت الكثير من المفاجآت التي لم تكن في الحسبان، ولذلك يسعى المنتخب في خوض تلك المباراة اعتماداً على الاستحواذ والثبات العقلي والانفالي تجنبًا للأخطاء والكروت الصفراء.

نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا

الجزائر تنزانيا 3 0

فيما أكد المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه سيتم الدفاع ببعض اللاعبين الذي لم يُشاركوا في البطولة حتى الآن لاكتشاف السقطات الفنية التي قد يتعرض لها المنتخب، خصوصًا أن تلك المباراة تحصيل حاصل ولن تؤثر في تأهل المنتخبل لأنه ضمن مقعده في الدور السادس عشر.

وأضاف بلماضي، أن سر تفوق فريقه وثقوته في تلك البطولة، هي التزام أعضاء الفريق والاحترام المتبادل بين بعضهم البعض، فضلاً عن وجود لاعبين مدربين على أعلى مستوى في الأندية الأوروبية، حيث يسعى الجميع في الوصول إلى أبعد نقطة في مباريات التوتال الأفريقية وتحديداً نهائي البطولة نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا.

ملخص مباراة الجزائر وتنزانيا

وعلى صعيد آخر، فإن المنتخب التنزاني يتسلح بعامل التحفيز، على الرغم من صعوبة المباراة، إلا أنها الفرصة الأخيرة للتأهل، لذلك يلزم بذل أفضل ما في وسعهم، وبعد الخسارة المؤلمة في المباريات السابقة، فإنهم حصول على جرعة علاج نفسي كافية جداً من أجل تحسين الحالة المزاجية والتي قد تقلب النتيجة رأسًا على عقب.

بدء الشوط الأول من المباراة النارية منذ دقيائق معدودة واستحواذ واضح لصالح المنتخب الجزائري والذي يسعى لحصد النقاط والعلامات كاملة في الثلاثة أدوار الأولى ليكون مثل المنتخب المصري والمغربي.

كرة عميقة من جانب هشام مداوي ولكن بالخارج.

هدف أكثر من رائع يحرزه إسلام سليماني، وانضباط هجومي ودفاعي لصالح الجزائر في الدقيقة الرابعة والثلاين.

النتيجة الآن هدف نظيف لصالج الجزائر.

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الهدف الثاني ويحرزه اللاعب آدن أوناس.

الدقيقة الواحدة والأربعين وتسيديدة من هشام مداوي ولكن يصدها الحارس.

آدم أوناس يحرز الهدف الثالث الدقيقة الأولى من البدل الضائع.

بداية الشوط الثاني وأداء قوي من منتخب الجزائر بسبب التوافق والاتحاد بين اللاعبين وعدم استحواذ لاعب على كرة دون الآخر.

ركنة للاعب آدم أوناس لصالح المنتخب الجزائري.

تغيير التشكيل خروج إسماعيل بن نصر، الدقيقة السادسة والخمسين.

خطأ لصالح تنزانيا.

ما زالت نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا كما هي ثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

نهاية المباراة.