ملخص نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا في كأس افريقيا 2019 مهرجان اهداف ثعالب الصحراء

ملخص نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم، انتظار كبير من الجماهير العربية والجزائرية بشكل خاص للاستمتاع باللقاء الذي سيجمع بين منتخب الجزائر وتنزانيا في كأس الامم الافريقية 2019 التي تقام حالياً في مصر بعد أن تأكد صعود محاربي الصحراء لدور الستة عشر في صدارة المجموعة الثالثة.

وتمكن الخُضر من تحقيق الانتصار في المرحلتين السابقتين على كينيا والسنغال وضمن التأهل بالمركز الأول بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تقام في نفس التوقيت، ومن المتوقع أن يقوم بلماضي المدير الفني للفريق بإشراك العديد من اللاعبين الاحتياطيين لاختبار أدائهم والاطمئنان على لياقتهم البدنية.

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مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم

وتقابل المنتخبان تاريخياً في 10 مباريات سواء على المستوى الرسمي أو الودي، وكان التفوق واضح للجزائر بعدما فاز 5 مرات مقابل هزيمة وحيدة، فيما كان التعادل هو سيد الموقف بينهما في أربع لقاءات.

ملخص نتيجة الجزائر وتنزانيا

وتقضي النسخة الحالية من كأس الامم الافريقية والتي يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

تشكيلة الجزائر الرسمية هي: حراسة المرمى: رايس امبولحي، خط الدفاع: مهدي زفان، ورفيق حليش، ومهدي جيان تاهرات، ومحمد فارس، خط الوسط: مهدي عبيد، وهشام بودادي، وأدم أوناس، وفي الهجوم: إسلام سليماني، وإسماعيل بن ناصر، وأندي ديلورت.