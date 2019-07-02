ملخص نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا في كأس افريقيا 2019 مهرجان اهداف ثعالب الصحراء

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ملخص نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم، انتظار كبير من الجماهير العربية والجزائرية بشكل خاص للاستمتاع باللقاء الذي سيجمع بين منتخب الجزائر وتنزانيا في كأس الامم الافريقية 2019 التي تقام حالياً في مصر بعد أن تأكد صعود محاربي الصحراء لدور الستة عشر في صدارة المجموعة الثالثة.
وتمكن الخُضر من تحقيق الانتصار في المرحلتين السابقتين على كينيا والسنغال وضمن التأهل بالمركز الأول بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تقام في نفس التوقيت، ومن المتوقع أن يقوم بلماضي المدير الفني للفريق بإشراك العديد من اللاعبين الاحتياطيين لاختبار أدائهم والاطمئنان على لياقتهم البدنية.
مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم
وتقابل المنتخبان تاريخياً في 10 مباريات سواء على المستوى الرسمي أو الودي، وكان التفوق واضح للجزائر بعدما فاز 5 مرات مقابل هزيمة وحيدة، فيما كان التعادل هو سيد الموقف بينهما في أربع لقاءات.
ملخص نتيجة الجزائر وتنزانيا
وتقضي النسخة الحالية من كأس الامم الافريقية والتي يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.
تشكيلة الجزائر الرسمية هي: حراسة المرمى: رايس امبولحي، خط الدفاع: مهدي زفان، ورفيق حليش، ومهدي جيان تاهرات، ومحمد فارس، خط الوسط: مهدي عبيد، وهشام بودادي، وأدم أوناس، وفي الهجوم: إسلام سليماني، وإسماعيل بن ناصر، وأندي ديلورت.
- انطلقت مباراة الجزائر وتنزانيا الان والنتيجة لا تزال تعادل سلبي بين المنتخبين على المستطيل الأخضر.
- مرت ربع ساعة من من اللقاء ومحاولات مستمرة للاعبي الجزائر ولكن الحظ يتعاطف مع المنتخب التنزاني.
- دفاع منتخب ملوك الطوائف منظم بشكل رائع للغاية ويحافظ على مرماه نظيفاً من الاهداف.
- الدقيقة الرابعة والثلاثون تشهد تسجيل اسلام سليماني هدف التقدم بطريقة مميزة جداً.
- الهدف الثاني يأتي لمنتخب الجزائر عن طريق آدم آوناس في الدقيقة 39.
- انتهى الشوط الأول بين الجزائر وتنزانيا بتقدم الخضر بثلاثة اهداف دون رد مع أداء غاية في الروعة.
- بدأ شوط اللقاء الثاني ويسعى اللاعبين إلى استكمال تسجيل الاهداف.
- الدقيقة الثانية والسبعون تشهد دخول رياض محرز إلى المستطيل الاخضر.
- انتهت المباراة بفوز الجزائر على تنزانيا 3-0 وتتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط.