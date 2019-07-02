ملخص مباراة السنغال وكينيا 3-0 ورفاق ماني يصعدون للدور المقبل

ملخص نتيجة مباراة السنغال وكينيا، في كاس الأمم الأفريقية ضمن مباريات الجولة والثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة، حيث سيلعب كلاً من المنتخبين في لقاء سيحسم الكثير من أجل التأهل إلي الدور الثاني “الدور ربع النهائي” من البطولة، حيث للفريقين أمال في الصعود والخروج من البطولة.

ويلعب منتخب السنغال تلك المباراة من اجل الصعود إلي الدور المقبل حيث يكفيه التعادل خلال تلك المواجهة للتأهل، لكنه لن يأمن وسيلعب من أجل الفوز بالمباراة على نظيره الكيني الذي في حال التعادل أيضاً سيضمن بشكل كبير التواجد في الدور المقبل ضمن أفضل الثوالث حيث سيصل رصيده إلي أربع نقاط.

وكانت السنغال قد فازت في المباراة الأولى على تنزانيا بهدفين دون رد فيما هزمت في المباراة الثانية أمام الجزائر بهدف نظيف أحرزه يوسف البلايلي، فيما انهزمت كينيا في المباراة الأولى أمام الجزائر بهدفين دون رد، وفازت في المباراة الثانية على تنزانيا بثلاثة أهداف لهدفين لتحافظ على حظوظها للتأهل إلي الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ملخص مباراة السنغال كينيا