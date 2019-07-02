الآن: نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا في كأس الامم الافريقية وتألق آدم أوناس

نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا في كأس الامم الافريقية، يلتقي المنتخب الجزائري أمام منافسه تنزانيا في لقاء تحصيل حاصل بالجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بطولة امم افريقيا 2019 لكرة القدم وذلك على ملعب السلام بقيادة النجم رياض محرز الذي يقدم أداء مبهر مع الفريق.

مباراة الجزائر وتنزانيا

من المقرر أن تقام المواجهة الهامة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، العاشرة مساءا بتوقيت الرياض، وستكون مباراة الجزائر مذاعة من خلال قناة bein sport hd max بتعليق حفيظ دراجي، وأيضاً على قناة تايم سبورت بتعليق فهد العتيبي.

وكشف الاتحاد الافريقي عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الجزائر وتنزانيا وهو افومبيتانا من مدغشقر ويعاونه كلاً من يحي محامادو وليونيل أندريانا وإيريك كاستان.

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نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم

ويأتي منتخب الجزائر في صدارة مجموعته برصيد ست نقاط، فيما يتذيل المنتخب التنزاني قاع الترتيب بلا أي نقاط، ويأمل في مباراة اليوم ان يستغل ضمان التأهل للخُضر وتقديم أداء جيد قبل مغادرة البطولة.

تشكيلة منتخب تنزانيا الرسمية حسبما أعلنها المدير الفني: حراسة المرمي: ميتاشا مناتا، الدفاع: الي متوني – محمد حسين – حسن رمضان – دافيد مونتيكا، الوسط: موداتير يحي – ايراستو نيوني – فيصل سالوم – فريد موسي – سايمون مسوفا، وفي الهجوم: مبوانا ساماتا.

التشكيل الأساسي للجزائر جاء كالآتي: رايس مبولحي – مهدي زفان – مهدي تاهرات – رفيق حليش – محمد فارس – مهدي عبيد – هشام بوداوي – اسماعيل بن ناصر – آدم أوناس – اسلام سليماني – أندي ديلور.