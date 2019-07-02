ملخص مباراة السنغال وكينيا 3-0 في كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم

ملخص مباراة السنغال وكينيا اليوم في كاس الأمم الأفريقية 2019، حيث ستلعب اليوم المباراة على ملعب السلام بمحافظة القاهرة، مباراة السنغال وكينيا بث مباشر هي ضمن مباريات المجموعة الثالثة، والتي إذا تأهل منها احد الفرق صاحبة المركز الثالث سيواجه منتخب في دور الستة عشر يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

تبدأ مباراة السنغال وكينيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت ماكس، وسيديرها الحكم المصري الدولى جهاد جريشة بعد عودته من الإيقاف بعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد بالمغرب.

وتلعب كينيا على الحصول على نقطة واحدة من اجل الصعود ضمن أفضل الثوالث، حيث يصعد أفضل أربع ثوالث إلي الدور المقبل، وهو ما سيجعل تلك المواجهة كبيرة للغاية بين الفريقين

ملخص السنغال وكينيا