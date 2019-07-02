ملخص مباراة السنغال وكينيا 3-0 في كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم

ملخص مباراة السنغال وكينيا اليوم في كاس الأمم الأفريقية 2019، حيث ستلعب اليوم المباراة على ملعب السلام بمحافظة القاهرة، مباراة السنغال وكينيا بث مباشر هي ضمن مباريات المجموعة الثالثة، والتي إذا تأهل منها احد الفرق صاحبة المركز الثالث سيواجه منتخب في دور الستة عشر يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.
تبدأ مباراة السنغال وكينيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت ماكس، وسيديرها الحكم المصري الدولى جهاد جريشة بعد عودته من الإيقاف بعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد بالمغرب.
وتلعب كينيا على الحصول على نقطة واحدة من اجل الصعود ضمن أفضل الثوالث، حيث يصعد أفضل أربع ثوالث إلي الدور المقبل، وهو ما سيجعل تلك المواجهة كبيرة للغاية بين الفريقين
ملخص السنغال وكينيا
- التعادل السلبي مستمر بين الفريقين حتي الآن، والسنغال تهاجم من أجل أحراز الهدف الاول.
- ماني يهدر ضربة جزء في الدقيقة 32 من اللقاء
- نهاية الشوط الاول بالتعاد السلبي
- مرور ربع ساعة من اللقاء ما زال التعادل السلبي قائم.
- براهيم سار يحرز الهدف الاول في الدقيقة 61
- في الدقيقة 69 سادو ماني يحرزالهدف الثاني
- ماني يعود لتسجيل الثالث في الدقيقة 78 من ضرية جزاء
- نهاية المباراة بفوز السنغال بثلاثة اهداف دون رد.