غوف ابنة الـ 15 تخرج فينوس وليامس الفائزة باللقب خمس مرات

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اخرجت اللاعبة الناشئة الأميركية كوري غوف ابنة الخامسة عشرة ربيعا مواطنتها المخضرمة فينوس وليامس (39 عاما) الفائزة باللقب خمس مرات في الدور الاول من بطولة ويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام بفوزها عليها 6-4 و6-4 الاثنين في الدور الأول.

وتعتبر غوف أصغر لاعبة تشارك في بطولة ويمبلدون ويفصل بينها وبين منافستها 24 عاما وقالت بعد المباراة "ربما هي المرة الأولى التي أبكي فيها بعد فوزي بمباراة. لم أكن أعتقد بإمكان تحقيق ذلك".

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واضافت "قلت في نفسي بانه يتعين علي المحافظة على هدوء اعصابي لانني لم يسبق لي ان لعبت بملعب بهذا الحجم. لكني تذكرت بانه على الرغم من ضخامة الملعب، فان الخطوط داخل أرضية الملعب تبقي هي ذاتها".

ونجحت كوف في كسر ارسال فينوس في الشوط الخامس من المجموعة الأولى لتنهيها في صالحها 6-4 في 35 دقيقة.

وتكرر السيناريو في الشوط الثاني لتتقدم غوف 4-2 لكن فينوس الأكثر خبرة من منافستها أدركت التعادل 4-4، لكن ذلك لم يحبط من معنويات الناشئة التي كسرت ارسال منافستها مباشرة بعد ذلك وحسمت النتيجة في صالحها في ساعة و21 دقيقة.