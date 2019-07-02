شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجى ضيوف لـ تايم سبورت: مقارنة صلاح ومانى صعبة.. والمغرب والجزائر أفضل المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحاجى ضيوف، نجم منتخب السنغال السابق سفير بطولة كأس الأمم الأفريقية، أن التوتر الذى ظهر على لاعبى السنغال خلال الشوط الأول من مواجهة كينيا فى ختام مباريات المجموعة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية بسبب استعجال الفوز.

وأضاف ضيوف، خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة "تايم سبورت" أن ساديو مانى لاعب منتخب السنغال قادر على صناعة الفارق، وهذا الأمر ظهر بعد ضياع ضربة الجزاء الأولى له فى الشوط الأول من المباراة ثم عاد وسجل هدفين خلال الشوط الثانى وقاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة والصعود إلى دور الـ16 من عمر بطولة الأمم الأفريقية.

وأشار الحاجى ضيوف أن جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم سوف تشهد منافسة قوية بين السنغالى ساديو مانى والمصرى محمد صلاح بعد الأداء الرائع الذى قدماه هذا الموسم، وكل منهما يتميز بصفة خاصة بيه من مهارة السنغالى فى المراوغه ومحمد صلاح فى تسجيل الأهداف.

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وأوضح الحاجى ضيوف أنه لا توجد مقارنة بين السنغالى ساديو مانى والمصرى صلاح، وهذا الأمر ينطبق تماما على النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى والبرتغالى رونالدو، فلن تستطيع أن تقول أيهما أفضل أو أحرف.

وأكد الحاجى ضيوف أن المنتخب المغربى والجزائرى من أفضل المنتخبات المتواجدة فى بطولة الأمم الأفريقية حتى الآن بعد انتهاء الدور الأول من المجموعات المشاركة بها، وبعد تطبيق الأداء التكتيكى خلال اللقاءات التى خاضاها حتى الآن.

وعلق ضيوف على أداء المنتخب المصرى قائلا: " لديه مشكلة كبيرة فى خط الدفاع وخط الوسط، وهذا الأمر واضح خلال المباريات التى خاضها فى دورى المجموعات، وسوف يواجه أزمة عند مواجهة المنتخبات القوية فى الأدوار الإقصائية القادمة".