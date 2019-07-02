شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يؤجل بدء فترة إعداد الحدود إلى 5 يوليو الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود تأجيل بدء فترة الإعداد الى يوم 5 من شهر يوليو الجارى استعدادًا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل بعدما كان من المقرر تجمع اللاعبين اليوم وبدء فترة الإعداد.

وكان حرس الحدود قد نجح فى ضم 3 لاعبين خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل وهم محمد "شطا" لاعب فريق المصرى وإبراهيم القاضى لاعب فريق بتروجت ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة .