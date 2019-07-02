أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 1 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلى المسائي اليوم الإثنين مشاركة حسين السيد الظهير الأيسر للأهلى، فى المران الجماعى للفريق الأحمر والذى أقيم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وعاد حسين السيد من فترة إعارة مع نادى الاتفاق السعودي والتى استمرت لمدة موسم ونصف، بينما شهد المران وصلة هزار وكوميديا بين نجوم الفريق.

نيدفيد يعود من ألمانيا والأهلي يعلن تحسن حالته عاد كريم نيدفيد لاعب الأهلى من ألمانيا أمس، الأحد، بعد الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلى بنجاح وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية التى أثبتت سير اللاعب بشكل نموذجى فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته. Advertisements بعثة الزمالك تصل إلى قبرص استعدادًا لمعسكر الإعداد وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مطار "بافوس" بدولة قبرص استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد المغلق بها، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى. الهلال السعودى يفاوض محمود علاء "شفويًا" لضمه تلقى محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، عرضًا من الهلال السعودى، لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية، بعد تألقه مع الفريق الأبيض هذا الموسم ما أدى إلى انضمامه لصفوف الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

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