شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 1/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاثنين العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذي يتدرب على مرتين اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وفقاً للبرنامج الموضوع من الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

عبد الحفيظ يجتمع بالثلاثى عاشور والسولية والشحات فى الأهلي

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، 3 جلسات منفردة صباح اليوم الاثنين مع الثلاثى حسام عاشور قائد الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات جناح الفريق، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة .

وجاءت جلسات عبد الحفيظ السريعة مع ثلاثى الفريق قبل انطلاق المران الصباحى اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثى، وذلك قبل أيام من معسكر الفريق الخارجى فى إسبانيا خلال الفترة من5 إلى 15 يوليو الجارى.

نيدفيد يعود من ألمانيا والأهلي يعلن تحسن حالته

عاد كريم نيدفيد لاعب الأهلى من ألمانيا أمس، الأحد، بعد الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلى بنجاح وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية التى أثبتت سير اللاعب بشكل نموذجى فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته.

وخضع نيدفيد لجراحة فى غضروف الركبة بألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر، حيث ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلى فى القاهرة.

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عمار حمدى وعلى لطفى يغيبان عن المران الجماعى للأهلي

اكتفى على لطفى، حارس مرمى الأهلى، بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم، الاثنين، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعانى حارس الأهلى من إصابة بكدمة خفيفة فى عضلة السمانة أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال التدريبات الثلاث الأخيرة.

واكتفى عمار حمدى بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى الجيم، وكان اللاعب قد غادر مران الفريق مساء أمس الأحد بعد إصابته بكدمة فى الكوع لم يتمكن على إثرها من استكمال تدريبات الكرة، وفضل الجهاز الفنى إراحة اللاعب من تدريبات الكرة اليوم وخوضه تدريبات تأهيلية خفيفة فى الجيم فقط فى إطار البرنامج العلاجى والتأهيلى الموضوع له.

مدرب الأهلى يعلق على تألق الشناوى مع المنتخب فى أمم أفريقيا

عبر طارق سليمان، مدرب حراس الأهلى، عن سعادته بالمستوى الذى يقدمه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق مع المنتخب الوطنى، متمنياً أن يتوج بلقب أفضل حارس مرمى فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وقال طارق سليمان، فى تصريحات صحفية، "الشناوى قدم مباراة كبيرة أمام أوغندا أمس والتى انتهت بفوز مصر بثنائية نظيفة أنهت بها مشوار الدور الأول بأمم أفريقيا برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات"