شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى خارج حسابات جهاز الزمالك فى ودية بطل كأس قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض، من الحسابات فى أولى وديات الأبيض أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم فى أولى التجارب الودية للفريق الأبيض بالمعسكر الحالى فى قبرص والتى ستقام يوم 5 يوليو من الشهر الجارى بالمعسكر الذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر لمدة 13 يوم.

وجاء خروج مصطفى فتحى من حسابات جهاز الزمالك نظرا لحاجته إلى برنامج تأهيلى سريع قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية والعودة للحسابات الفنية فى الوديات القادمة للفريق الأبيض بعد مواجهة

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وكان خالد جلال المدير الفنى للزمالك قد استقر على خوض الفريق مرانه على فترتين غدا الثلاثاء، الأولى فى الثامنة صباحا والثانية فى السابعة والنصف بملعب براكليشا ليماسول القريب من فندق الإقامة بقبرص وخاض اللاعبين مرانًا خفيفًا في السابعة والنصف مساء اليوم، بحديقة الفندق عقب الوصول إلى قبرص، وبعد المران تناول اللاعبون طعام العشاء في التاسعة مساء وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مطار "بافوس" بدولة قبرص استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد المغلق بها، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

وكان في استقبال بعثة الزمالك فور وصولها مطار "بافوس" أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام.