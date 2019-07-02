7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 1 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لخطف رمضان صبحى من الأهلي. أجيرى يمنح لاعبى المنتخب حرية التجول فى الفندق لكسر الملل منح خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، للاعبين حرية التجول فى فندق الإقامة لكسر الملل، خاصة وأن المنتخب لن يخوض مرانا مسائيا اليوم وتم الإكتفاء بالمران الصباحى فى الجيم. صور.. ظهور مميز لـ مارسيلو وكوميديا لاعبى الأهلى فى المران شهد مران الأهلى المسائي اليوم الإثنين مشاركة حسين السيد الظهير الأيسر للأهلى، فى المران الجماعى للفريق الأحمر والذى أقيم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وعاد حسين السيد من فترة إعارة مع نادى الاتفاق السعودي والتى استمرت لمدة موسم ونصف، بينما شهد المران وصلة هزار وكوميديا بين نجوم الفريق. Advertisements نيدفيد يعود من ألمانيا والأهلي يعلن تحسن حالته عاد كريم نيدفيد لاعب الأهلى من ألمانيا أمس، الأحد، بعد الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلى بنجاح وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية التى أثبتت سير اللاعب بشكل نموذجى فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته. بعثة الزمالك تصل إلى قبرص استعدادًا لمعسكر الإعداد وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مطار "بافوس" بدولة قبرص استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد المغلق بها، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

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