شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. غياب عواد وظهور أبو جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلى، عن مران الفريق مساء اليوم وذلك بعد حصوله على إذن مسبق من قبل الجهاز الفنى.

ويستعد الفريق لخوض مواجهة أمام الزمالك والمتبقية من منافسات هذا الموسم فضلاً عن استحقاقات الموسم الجديد.

فى السياق ذاته حرص عادل أبوجريشة عضو اللجنة الفنية ونجم الفريق فى عصره الذهبى على متابعة المران ومؤازرة اللاعبين.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.