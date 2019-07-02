شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ساديو مانى لـ"تايم سبورت": قدمنا مباراة جيدة أمام كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ساديو مانى، نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب السنغال، أنهم قدموا مباراة رائعة اليوم أمام كينيا، فى ختام مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح ساديو مانى، خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة "تايم سبورت"، أن بداية المباراة شهدت تعقيدا كبيرا، ولكن تم التعامل مع هذا الأمر وانتصر منتخب السنغال فى نهاية المباراة.

وحصد نجم ليفربول الإنجليزى ساديو مانى جائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده ضد كينيا، فى المباراة التى انتهت منذ قليل لمنتخب بلاده بنتيجة 3-0، والتى جمعت المنتخبين اليوم على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتدين السنغال بالفضل إلى نجمها الأول ساديو مانى فى تحقيق هذا الفوز الذى سجل الهدفين الثانى والثالث، حى جاء الأول من خطأ دفاعى للخصم فى الدقيقة 72 والثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78.