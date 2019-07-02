سوبر كورة.. هذا الكينى يصارع بيليات على ارتداء قميص الأهلى فى الميركاتو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النادي الأهلي، فى مفاوضات مع أكثر من لاعب أفريقى، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى المقبل. ويتصدر خاما بيليات، لاعب منتخب زيمبابوى ونادى كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، قائمة اللاعبين الأفارقة، المرشحين للانتقال للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفى الجارى. Advertisements وتلقى النادي الأهلي خلال الفترة الماضية العديد من السير الذاتية للاعبين أفارقة لاختيار الأفضل للتعاقد معه فى ظل وجود اتجاه قوى داخل القلعة الحمراء لضم مهاجمين أجانب لتدعيم الهجوم الأحمر. ويلزم تعاقد الأهلي مع أفريقى جديد، مسئولو القلعة الحمراء بضرورة الإطاحة بأحد الأفارقة الأربعة المتواجدين فى القائمة الحمراء بالوقت الحالى، وهم المغربى وليد أزارو والأنجولى جيرالدو والنيجيري جونيور آجاى والتونسى على معلول. لمزيد من التفاصيل ومعرفة الهدف الجديد للقلعة الحمراء اضغط هنا..

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