شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 1 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 1 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها دخول الفريق الأبيض معسكرا مغلقا فى قبرص استعدادًا لمباريات حسم الدورى بخلاف مفاوضات الهلال لضم محمود علاء مدافع الفريق.

بعثة الزمالك تصل إلى قبرص استعدادًا لمعسكر الإعداد

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مطار "بافوس" بدولة قبرص استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد المغلق بها، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى وكان في استقبال بعثه الزمالك فور وصولها مطار "بافوس" أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام. ويستعد الزمالك من خلال معسكر مغلق في قبرص لاستئناف الدوري الممتاز ويخوض 4 مباريات ودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالي، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

جلسة ثلاثية لتحديد برنامج تأهيل مصطفى فتحى فى معسكر الزمالك بقبرص

عقد خالد جلال، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، في حضور مدرب الأحمال اليوناني أنطونيو وذلك للوقوف على البرنامج التأهيلي لمصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق والذي سيتم تنفيذه من غد الثلاثاء بمعسكر الأبيض بقبرص. ويهدف الجهاز الفنى للزمالك تجهيز مصطفى فتحى من الناحية البدنية قبل تحديد موعد انضمامه إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعدما خضع لبرنامج تأهيلى على مرحلتين عقب الجراحة التى أجراها فى الركبة بألمانيا.

تعرف على برنامج الزمالك فى ثانى أيام معسكر قبرص

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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، البرنامج الذى سيتبعه الفريق فى ثانى أيام معسكر الإعداد الذى انطلق مساء اليوم الاثنين بقبرص، استعدادًا للموسم الكروى الجديد. واستقر خالد جلال المدير الفنى للزمالك على خوض الفريق مرانه على فترتين غدًا الثلاثاء، الأولى فى الثامنة صباحًا والثانية فى السابعة والنصف بملعب براكليشا ليماسول القريب من فندق الإقامة بقبرص.

عماد السيد يتعثر فى الانتقال للاتحاد بسبب جنش

دخل عماد السيد حارس مرمى الزمالك فى مفاوضات مع الاتحاد السكندرى خلال الفترة الأخيرة بعد إبداء مسئولى النادى السكندرى رغبة حول ضمه لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد. وتعثرت مفاوضات عماد السيد مع الاتحاد السكندرى حول ضمه من صفوف الزمالك فى الموسم الجديد بعد إصابة محمود جنش حارس الفريق الأبيض مع المنتخب الوطنى خلال الفترة الأخيرة فى التدريبات حيث يرفض مسئولو النادى الأبيض التفريط فى خدمات أحد حراسه فى الوقت الحالى سواء عماد السيد أو عمر صلاح بعد إصابة جنش.

الهلال السعودى يفاوض محمود علاء "شفويًا" لضمه