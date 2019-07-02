شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال السلة يتأهل لبطولة الأفروكان بمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حصل منتخب رجال كرة السلة بقيادة عصام عبد الحميد على بطاقة التأهل لبطولة الأفروكان التى تقام بمالى الشهر الجارى بعد حصوله على المركز الثانى.

وجاء التأهل بعد تلقى اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة خطابًا من الاتحاد الأفريقى يفيد بتأهل منتخب الرجال.

وكان منتخب سيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفى قد تأهل إلى البطولة الأفريقية التى تقام نهاية العام الجارى بعد التغلب على كينيا بنتيجة 72/90 فى نهائي التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام بأوغندا.

وجاء تأهل المنتخب لبطولة أفريقيا بعد الفوز فى كل مباريات التصفيات حيث تغلب على أوغندا ورواندا وكينيا ورواندا.

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لم يفز فى كل المباريات بل خسر من كينيا وفاز على أوغندا ورواندا وفاز اليوم على تنزانيا.

وتضم قائمة منتخب الرجال كلاً من أحمد مهيب، أحمد عزب، أيمن شوكت، هيثم كمال، رامى إبراهيم، أحمد عادل، مصطفى المكاوى، عمر هشام، باسم الليثى، وليد عبد الجواد، رميح سامح.

ويقود منتخب الرجال فنيا عصام عبد الحميد بينما يرأس البعثة خالد القوصى .

وينص نظام البطولة على تأهل منتخب واحد فقط لبطولة الافروكان من كل منطقة إلا أن هذه النسخة تأهل منتخب مصر وكينيا صاحب المركز الأول