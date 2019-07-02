شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يتعثر فى الانتقال للاتحاد بسبب جنش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عماد السيد حارس مرمى الزمالك فى مفاوضات مع الاتحاد السكندرى خلال الفترة الأخيرة بعد إبداء مسئولى النادى السكندرى رغبة حول ضمه لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد.
وتعثرت مفاوضات عماد السيد مع الاتحاد السكندرى حول ضمه من صفوف الزمالك فى الموسم الجديد بعد إصابة محمود جنش حارس الفريق الأبيض مع المنتخب الوطنى خلال الفترة الأخيرة فى التدريبات حيث يرفض مسئولو النادى الأبيض التفريط فى خدمات أحد حراسه فى الوقت الحالى سواء عماد السيد أو عمر صلاح بعد إصابة جنش.
وكان جنش قد تعرض لتلك الإصابة فى تدريبات المنتخب الوطنى على هامش الاستعدادات لمواجهة أوغندا، فى المباراة المقرر لها غدًا الأحد، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل ويدرس مسئولو الزمالك المقترح المفاجئ بضم حارسين وذلك لوضع كل السيناريوهات لتأمين هذا المركز فى الموسم الجديد.
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