الامارات | الحصاد الإفريقي.. المغرب والجزائر يسطعان في سماء إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الإفريقي.. المغرب والجزائر يسطعان في سماء إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - العلامة الكاملة العربية كانت في صدارة مجموعتين اليوم في بطولة أمم إفريقيا وهي الثالثة والرابعة بعدما نجح المنتخب المغربي في تحقيق فوز لم يتحقق على جنوب إفريقيا منذ 20 عاماً ليتصدر المجموعة الرابعة بينما أكمل المنتخب الجزائري أيضاً تألقه ليحقق الفوز الثالث أيضاً ليصل إلى النقطة التاسعة ويواصل المنتخبين مشوارهما الناجح في البطولة.

بوصوفة كلمة السر

حسم منتخب المغرب، صدارته للمجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا، بتحقيق انتصاره الثالث تواليا وبلوغ العلامة الكاملة لأول مرة في تاريخه، بفضل انتصاره المتأخر على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما بإستاد السلام، وجاء هدف المغرب عن طريق مبارك بوصوفة، في الدقيقة 90، وأنهى الفريق العربي بالفوز اليوم عقدة جنوب أفريقيا، التي دامت لسنوات

فوز سهل

فاز منتخب ساحل العاج على ناميبيا 4-1، في المباراة التي جرت بينهما بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا، ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وراء المتصدر المغرب (9 نقاط)، وجنوب أفريقيا في المركز الثالث (3 نقاط) وناميبيا في المركز الأخير برصيد فارغ.

فوز المغرب يخدم مالي والكاميرون

ضمن منتخبا مالي والكاميرون، تأهلهما إلى دور الستة عشر، لبطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) المقامة حاليا في مصر، قبل مباراة كل منهما غدا الثلاثاء في ختام مواجهاتهما بالدور الأول للبطولة، واستفادت الكاميرون ومالي من هزيمة منتخب جنوب أفريقيا 1 ـ 0 أمام نظيره المغربي اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.

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وتجمد رصيد المنتخب الجنوب أفريقي عند 3 نقاط، وهو نفس رصيد الكونغو الديمقراطية، صاحبة المركز الثالث في المجموعة الأولى، ويحتل منتخب مالي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط قبل مباراته المقررة غدا أمام أنجولا في هذه المجموعة التي تشهد مباراة أخرى بين منتخبي تونس وموريتانيا.

بدلاء الجزائر أيضا جاهزين

دفع جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، بالعديد من البدلاء، الذين لم يشاركوا في أول مباراتين، عدا إسماعيل بن ناصر والحارس رايس مبولحي، اللذين لعبا ضد كينيا والسنغال، وكان اللاعبون عند حسن الظن ونجحوا في تحقيق الفوز الثالث على التوالي وبثلاثية أمام تنزانيا، وأصبح رصيد الجزائر تسع نقاط من ثلاث مباريات وحافظت على العلامة الكاملة في دور المجموعات، كما فعلت مصر صاحبة الأرض ثم المغرب، وتأتي السنغال في المركز الثاني برصيد ست نقاط عقب الفوز 3-صفر على كينيا ثالثة الترتيب بثلاث نقاط.

ظهور نجم ليفربول

ظهر أخيراً اللاعب المتألق ساديو ماني، نجم منتخب السنغال ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ليحرز ثنائية في مرمى كينيا كما أنه لم يكتفي بذلك وحسب بل أضاع ركلة جزاء أيضاً وحصل على بطاقة صفراء