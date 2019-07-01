الامارات | مدير منتخب مصر يوضح: لا نبحث عن أسم المنافس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخب مصر يوضح: لا نبحث عن أسم المنافس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مدير منتخب مصر إيهاب لهيطه، أن منتخب بلاده لا يبحث عن إسم المنافس الذي سيقابله فقط ينظرون إلى اللقب القاري الثامن في تاريخ الفراعنة، مشيراً إلى أن هدف المنتخب المصري هو تحقيق اللقب منذ أن بدأ تجمعه في أول يوم للبطولة.

وقال مدير المنتخب لموقع “فيلجول” المصري: “لا يهمنا اسم منافسنا في دور الـ 16، نحن لن ننظر لاسم المنافس، لا يهمنا اسم منافسنا في دور الـ 16، نحن لن ننظر لاسم المنافس".

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وحصد المصريون نقطتهم التاسعة، العلامة الكاملة، لننتظر تأهل ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ومواجهته في دور الـ16 يوم 6 يوليو المقبل في استاد القاهرة.

أما أوغندا فتحتل وصافة المجموعة بـ4 نقاط، وتواجه وصيف المجموعة الثالثة الذي يبدو وأنه سيكون السنغال يوم 5 يوليو المقبل.