الامارات | المغرب "يحل" عقدة مستمرة من 98 أمام جنوب إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب "يحل" عقدة مستمرة من 98 أمام جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فك المنتخب المغربي عقدة نظيره الجنوب إفريقي التي استمرت 21 عاما وتغلب عليه بهدف واحد دون رد في المباراة التي جرت مساء الإثنين على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة في ختام منافسات المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا الثانية والثلاثين.

أحرز النجم المخضرم مبارك بوصوفة هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 90 من لمسة رائعة من داخل المنطقة، وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب المغربي إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بعد فوزه في جميع مبارياته الثلاث على ناميبيا وساحل العاج وأخيرا جنوب إفريقيا وتصدر المجموعة الرابعة بجدارة .

Advertisements

فيما تجمد رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند 3 نقاط محتلا المركز الثالث خلف منتخب ساحل العاج الثاني برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخب ناميبيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد واحتل منتخب ناميبيا المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

جاءت المباراة جيدة المستوى وكان المنتخب المغربي الأفضل في معظم فتراتها خاصة في الشوط الثاني وتصدت عارضة جنوب إفريقيا لتسديدة أشرف حكيمي في الدقيقة 63 بخلاف الفرص الضائعة من يوسف النصيري ومبارك بوصوفة ونور الدين امرابط .

فيما اكتفى منتخب جنوب إفريقيا بالدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة في محاولة لخطف نقطة التعادل لتحفظ له أمل التأهل لدور الستة عشر كأحد أفضل ثوالث أربع مجموعات من المجموعات الست للبطولة .