شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تهزم كينيا وتعبر لدور الـ16 بكأس الأمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لحق منتخب السنغال أسود (التيرانجا) بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر وذلك بعد الفوز على نظيره الكيني 3 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وتقدم إسماعيلا سار مهاجم رين الفرنسي بهدف للمنتخب السنغالي في الدقيقة 63 ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 72 قبل أن يسجل مهاجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

وأهدر ماني ضربة جزاء للسنغال في الدقيقة 28 فيما انهى منتخب كينيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فليمون أوتينو في الدقيقة 78.

وجاء تأهل المنتخب السنغالي إلى دور الستة عشر بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد ست نقاط فيما تحتل كينيا المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السنغال تهزم كينيا وتعبر لدور الـ16 بكأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.