شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم فرعونية وأزياء وتقاليع إفريقية تغزو الملاعب المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاشت القاهرة أمس الأول أجواء مبهجة داخل وخارج ملعب استاد القاهرة الدولى خلال العرس الإفريقى الذى يقام على الأراضى المصرية، وعاشت جماهير منتخب «الفراعنة» ليلة من الفرحة والسعادة الغامرة، فى الاستاد بعد الفوز على منتخب أوغندا بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

واحتفلت جماهير «الفراعنة» مع لاعبى منتخبنا الوطنى عقب نهاية المباراة، وذلك عقب التأهل إلى دور ثمن نهائى البطولة الإفريقية بعد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بالفوز على زيمبابوى فى الجولة الأولى بهدف دون مقابل، ثم الانتصار على الكونغو بهدفين ومثلهما فى الجولة الأخيرة أمام أوغندا.

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وكان أمس الأول يوم الجماهير المصرية والإفريقية فمثلما تتبارى الفرق المشاركة فى البطولة للفوز، تبارت جماهير الدول المشاركة بالبطولة فى إبراز أحلى وأجمل الأزياء والتقاليع التى تعبر عن الثقافة والتراث الإفريقى، فالجماهير المصرية أقدمت على تقاليع جديدة احتفالا ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 عن طريق القيام بوضع ميكب آب ورسوم فرعونية على وجوههم. فقد احتشدت فى مدرجات القاهرة الدولى قبل انطلاق المباراة وحرصت على قضاء أوقات ممتعة فى محيط الملعب من خلال الغناء والهتاف والأهازيج لمنتخب بلادهم، حيث اقتربت السعة الكاملة للملعب من الامتلاء عن آخرها بسبب الحضور الجماهيرى الغفير.

وأهدى اللاعبون التأهل لدور الـ16 للجماهير الغفيرة التى حرصت على مؤازرتهم بالاستاد وملايين المصريين الذين كانوا يتابعونهم، وأجمعوا أنهم قادرون على اقتناص اللقب الثامن، وأن الأداء سيتحسن مع توالى المباريات.

وفى لافتة طيبة حرصت جماهير مصر على تنظيف المدرجات عقب نهاية المباراة، كما اعتادوا من قبل خلال اللقاءين الماضيين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية.

كما ظهرت جماهير منتخب أوغندا بتقاليع مختلفة باستاد القاهرة الدولى فى ليلة دعمها لمنتخبها أمام المنتخب الوطنى. الشىء نفسه رسمته جماهير الكونغو وزيمبابوى وجماهير مدغشقر ونيجيريا.