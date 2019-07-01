شكرا لقرائتكم خبر عن المعجزة تتحقق.. «مدغشقر» تُفجر بركان الغضب فى معسكر نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبرزت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية الفوز المفاجئ الذى حققه منتخب مدغشقر على نظيره النيجيرى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقالت الصحيفة إن منتخب مدغشقر فاجأ نيجيريا للمرة الأولى فى كأس أمم إفريقيا بفوزه على «النسور الخضر» الذى حقق لقب البطولة ثلاث مرات لتأكيد تأهله إلى دور الـ16 بتصدره المجموعة الثانية، بجانب تأهل المنتخب النيجيرى بعدما جاء فى الوصافة.

وأضافت أن هزيمة منتخب نيجيريا فجرت بركانا من الغضب فى معسكر «النسور الخضر» حيث اتهم الجهاز الفنى للمنتخب النيجيرى اللاعبين بالتقصير فى المباراة وعدم خوض اللقاء بجدية على الإطلاق بعدما ظهر بعض اللاعبين بأداء يغلب عليه التراخى، مشيرة إلى أن اللاعبين أثاروا أزمة قبل مواجهة غينيا فى الجولة الثانية من دور المجموعات بسبب المستحقات وفقدوا تركيزهم.