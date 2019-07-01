شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف العالمية تحتفل بـ«العلامة الكاملة» للفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سلطت الصحف الإنجليزية والعالمية فوز المنتخب الوطنى على أوغندا، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وكانت مصر قد تأهلت إلى دور ربع نهائى البطولة الإفريقية، عقب تصدرها جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، عقب الفوز على زيمبابوى، الكونغو الديمقراطية وأوغندا. البداية مع صحيفة «ديلى ميل»، الإنجليزية، والتى قالت فى عنوانها: «محمد صلاح يسجل ركلة حرة رائعة ومصر تحسم دور المجموعات بسجل مثالى بعد فوزها على أوغندا»، مضيفة أن محمد الشناوى، حارس منتخب مصر، نجح فى القيام بالتصديات المميزة والحظ ساند الفراعنة أمام أوغندا. فيما كتبت صحيفة «مترو»: «مصر حافظت على العلامة الكاملة فى مشوارها بكأس الأمم الإفريقية عقب الفوز على أوغندا وتتأهل إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة الأولى، مضيفة أن محمد صلاح سجل هدفا من ركلة حرة بطريقة مميزة ورائعة للغاية.

بينما قالت صحيفة «جارديان»: «سجل صلاح والمحمدى، لتتأهل مصر إلى دور الـ16 بسجل مثالى، ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات ولم تستقبل أى أهداف»، مضيفة أن «مو» بدأ يدخل فى أجواء البطولة بشكل مميز، ومن المنتظر أن يزداد تألقه خلال الأدوار الإقصائية من البطولة.

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وكتبت صحيفة «ديلى ستار» فى عنوانها: «نجم ليفربول محمد صلاح يظهر مهارة جديدة بهدف فى كأس إفريقيا للأمم»، مشيرة إلى أن الفرعون المصرى سجل هدفا فى شباك أوغندا بطريقته المعتادة، واحتفل مع الجمهور المصرى فى استاد القاهرة. وعنونت صحيفة «ذا صن»: «محمد صلاح يضرب من جديد»، مضيفة أن المنتخب المصرى استطاع أن يحسم اللقاء لصالحه فى 45 دقيقة فقط بفضل هدف صلاح الأول وأحمد المحمدى الثانى. وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «تجربة مثالية لمصر»، موضحة أن المنتخب المصرى حقق بداية مثالية فى البطولة الإفريقية بعدما حقق العلامة الكاملة وحصد الثلاث نقاط من الفوز فى الثلاث مباريات، حيث تقام البطولة على أرضه وبين جماهيره».

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح سجل هدفا بطريقة رائعة فى الوقت الذى كان فيه المنتخب الأوغندى يهاجم الفراعنة وقريبا للغاية من تسجيل هدف، ولكن ظهر «مو» فى الوقت الحاسم وأحرز هدفًا من الطراز العالمى.

وأكدت صحيفة «بيلد»، الألمانية أن المنتخب المصرى حقق رقمًا قياسيًا بحصوله على العلامة الكاملة للمرة الرابعة فى تاريخه الإفريقى بكأس الأمم، بعدما فاز فيه ثلاث مباريات واقتنص الـ9 نقاط. وقالت صحيفة «كوريرى ديلو سبورت»، الإيطالية: «الفراعنة يوجهون هزيمة مؤلمة لأوغندا»، مضيفة أنه رغم تعرض المنتخب الأوغندى للهزيمة إلا أنهم نجحوا فى حسم البطاقة الثانية.