شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينتظر انتهاء البطولة لضم «مانى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن نادى ريال مدريد يدرس بقوة التقدم إلى ليفربول بطلب إجراء صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع الدولى السنغالى ساديو مانى، نجم فريق الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولى الميرنجى يفكرون فى عرض ماركو أسينسيو على فريق ليفربول من أجل الحصول على خدمات مانى، بعدما طلب الفرنسى زين الدين زيدان، ضرورة التعاقد مع قائد المنتخب السنغالى ليكون ضمن خطته فى الميرنجى خلال الموسم الكروى الجديد. وأضافت أن ليفربول من المحتمل أن يوافق على الصفقة التبادلية، خاصة أن الريدز يريد بقوة لاعبًا مثل أسينسيو فى خط الوسط الهجومى، بعدما فشل السويسرى شاكيرى، فى تقديم أداء مميز مع الريدز فى الموسم الماضى.

ويمتد عقد ساديو مانى مع ليفربول حتى صيف عام 2023، وكان ريال مدريد يريد التقدم بعرض إلى ليفربول فى الموسم الماضى ولكنه لم يدخل فى مفاوضات بشكل جدى مع مسؤولى الريدز، ولكن من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات فى الصفقة وذلك عقب انتهاء اللاعب من المشاركة مع منتخب السنغال فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.