شكرا لقرائتكم خبر عن تحدٍ نارى بين الأرجنتين والبرازيل فى نصف نهائى «كوبا أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب «مينيراو» الذى يحتضن مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبى البرازيل والأرجنتين، فى الثانية والنصف صباح الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا 2019. وتقابل راقصو التانجو والسليساو فى 109 مباريات سابقة وجها لوجه فى جميع البطولات، نجح المنتخب البرازيلى فى تحقيق 45 فوزا مقابل 39 انتصارا للأرجنتين فيما انتهت 25 مباراة سابقة بينهما بالتعادل.

تأهل منتخب راقصى السامبا إلى نصف النهائى بعد أن الفوز على منتخب باراجواى بصعوبة بالغة عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (3-4)، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بتعادل سلبى.

وتخطى نجوم السامبا دور المجموعات بعد تصدرهم للمجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، من خلال انتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف دون رد فى الجولة الأولى، ثم تعادل فى الجولة الثانية أمام فنزويلا بدون أهداف، وحقق الفوز على حساب منتخب بيرو فى آخر جولات دور المجموعات بخماسية نظيفة. وسيدخل منتخب البرازيلى بدون غيابات أمام راقصى التانجو، فى نصف النهائى بدون أى إصابات أو إيقاف، باستثناء نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الذى غادر معسكر السامبا بعد تعرضه للإصابة فى مباراة قطر الودية قبل انطلاق البطولة.

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ويسعى «تيتى»، المدير الفنى لمنتخب البرازيل، إلى الدفع بالقوة الضاربة خلال المواجهة النارية. ويبدأ «تيتى» اللقاء بتشكيل يتكون من أليسون فى حراسة المرمى، وأمامه فيليبى لويس، تياجو سيلفا، ماركينيوس، دانى ألفيس، كاسيميرو، أرثر، إيفرتون سواريس، فيليبى كوتينيو، جابرييل جيسوس، روبرتو فيرمينو.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائى كوبا أمريكا بعد تحقيق الفوز على حساب منتخب فنزويلا بهدفين دون رد فى ربع النهائى.

ونجح راقصو التانجو فى حصد أربع نقاط من خلال مشوارهم فى دور المجموعات، من هزيمة أمام المنتخب الكولومبى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى، ثم تعادل فى الجولة الثانية أمام باراجواى بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب قطر فى آخر جولات دور المجموعات بهدفين نظيفين.

لن يفتقد منتخب الأرجنتين أى لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف أمام البرازيل، وستكون جميع أسلحة سكالونى جاهزة لتحقيق الانتصار والوصول إلى المباراة النهائية. سيدخل مدرب المنتخب الأرجنتينى بتشكيل يتكون من فرانكو أرمانى فى حراسة المرمى، وأمامه نيكولاس تاجليافيكو، نيكولاس أوتامندى، جيرمان بيزيلا، ميلتون كاسكو، أنخل دى ماريا، جيوفانى لو تشيلسو، لياندرو باريديس، روبيرتو بيريرا، سيرجيو أجويرو، ليونيل ميسى.