شكرا لقرائتكم خبر عن أمم إفريقيا تحسم مصير انتقال «قناص» كوت ديفوار إلى أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن نادى كريستال بالاس حدد سعر الدولى الإيفوارى ويلفريد زاها، فى ظل اهتمام ناديى أرسنال وإيفرتون بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويتواجد ويلفرد زاها مهاجم كريستال بالاس مع منتخب كوت ديفوار للمشاركة فى منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا فى مصر.

وقالت الصحيفة إن إدارة كريستال بالاس طالبت بالحصول على 100 مليون إسترلينى من أجل الموافقة على انتقال الإيفوارى ويلفرد زاها إلى أرسنال. ويسعى أوناى إيمرى، مدرب أرسنال، للتعاقد مع زاها من أجل تدعيم خط الهجوم، بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب فى الموسمين الماضيين. وأوضحت الصحيفة، إن مسؤولى كريستال بالاس يرغبون فى استمرار زاها ولكن فى حالة رغبته فى الرحيل فلن ينتقل بمبلغ أقل من 100 مليون جنيه إسترلينى، وذلك بعدما رحل وان بيساكا الذى انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون جنيه إسترلينى.

كان الإيفوارى ويلفريد زاها قد صرح من قبل أنه يرغب بالمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث يفضل الانتقال إلى صفوف أرسنال ولا يريد الرحيل إلى صفوف إيفرتون بسبب «الشامبيونزليج». من جهة أخرى، استغل إيريك بايلى مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى تواجده فى مصر، بعدما غاب عن منتخب كوت ديفوار خلال بطولة أمم إفريقيا 2019، بسبب الإصابة، وقام بزيارة إلى منطقة الأهرامات رفقة والده. وكان بايلى قد وصل إلى مصر قبل يومين لدعم منتخب بلاده كوت ديفوار، الذى يخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات المغرب، ناميبيا وجنوب إفريقيا.

وتعرض إيريك بايلى لإصابة قوية، بتمزق فى أربطة الركبة، خلال مشاركته فى مباراة فريقه مانشستر يونايتد مع تشيلسى، فى شهر إبريل الماضى، ضمن منافسات الجولة 36 من الدورى الإنجليزى. منتخب المغرب يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ليضمن تأهله إلى دور ثمن النهائى، ويأتى خلفه منتخب كوت ديفوار فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن جنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط، وأخيرا ناميبيا بدون رصيد من النقاط.