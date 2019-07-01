شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مباراة المغرب وجنوب أفريقيا: هدف مستحق في الدقيقة الأخيرة يعوض إهدار النصيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل منتخب أسود الأطلس مسيرته الرائعة في كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد أن أختتم مرحلة المجموعات بفوز جديد تحقق على حساب منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، لينهي المنتخب المجموعة الرابع في الصدارة بالعلامة الكاملة (3 إنتصارات من 3 مباريات: 9 نقاط)، في حين يتجمد رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند 3 نقاط، لينتظر بقية نتائج المرحلة الأخيرة من المجموعات لمعرفة ما اذا كان سيصعد لدور ال16 من ضمن أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات ال6 للبطولة.

وسينتظر منتخب المغرب في دور ال16 صاحب المركز الثالث من المجموعة الثانية (منتخب غينيا) في ملعب السلام.

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وجاء فوز منتخب الأسود العربية في مباراة اليوم بفضل هدف متأخر من القائد مبارك بوصوفة الذي سجل في الدقيقة 90 من المباراة، ليمنح المنتخب المغربي فوزًا مستحقًا في مباراة تسيدها الفريق من حيث الحيازة على الكرة (60%)، ومحاولات التسديد (11 مقابل 2)، وعدد الفرص التهديفية التي صنعت (6 مقابل 2).

وعلى الرغم من سيطرة منتخب المغرب على المباراة، إلا أن المدافع رومان سايس كان أبرز لاعبي أسود الأطلس في المباراة، فكان اكثر اللاعبين فوزًا بالإلتحامات (10 من 13)، وثاني أكثر اللاعبين في المباراة نجاحًا في افتكاك الكرة (5)، وأخرج الكرة من مناطق الخطورة في 4 مناسبات (الرقم الأعلى للاعب من منتخب المغربي) وقطع الكرة في 3 مناسبات (الرقم الأكبر في المباراة)، وكان ثاني أكثر اللاعبين في المباراة لمسًا للكرة (69، خلف أشرف حكيمي: 74).

وتألق ثنائي الأطراف الهجومية للمنتخب المغربي، حكيم زياش ونور الدين أمرابط، فصنعا سويًا 4 فرص للتهديف (الرقم الذي يمثل ثلثي عدد الفرص التي صنعها المنتخب المغربي: 6)، وصنع أمرابط فرصتين محققتين للتهديف، لكن المهاجم يوسف النصيري أهدر الفرصتين.

وأكتفى المنتخب الجنوب أفريقي بصناعة فرصتين فقط للتهديف على مدار ال90 دقيقة، وفشل في التسديد على مرمى المنتخب المغربي مكتفيًا بمحاولتي تسديد، كلاهما ذهب بعيد عن مرمى الحارس منير المحمدي.