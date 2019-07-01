تقارير: وكيل دي ليخت يجني 11 مليون يورو نظير انتقاله ليوفنتوس

يجني الإيطالي مينو ريولا وكيل الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام 11 مليون يورو، نظير انتقال النجم الشاب إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترب دي ليخت بشدة من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس، حيث أكدت تقارير إيطالية عديدة أن صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وتبعًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن أحد أبرز أسباب عدم انتقال دي ليخت إلى برشلونة رغم أن اللاعب كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى النادي الكتالوني هو وكيل الأعمال المثير للجدل، والذي لا يتمتع بعلاقات طيبة مع إدارة برشلونة.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن ريولا سيحصل على عمولة ضخمة للغاية نظير انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس، تبلغ 11 مليون يورو، بينما سيدفع يوفنتوس 80 مليون يورو إلى أياكس مقابل إتمام الصفقة.

ويعد ريولا أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم، حيث يدير أعمال مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم بينهم الفرنسي بول بوجبا، الإيطالي ماركو فيراتي والأرميني هنريك مخيتاريان.