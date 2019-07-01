برشلونة يخطط لضم بواتينج نهائيا

يسعى برشلونة، لضم الغاني كيفن برينس بواتينج، الذي لعب للبارسا في النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من ساسولو الإيطالي، بشكل نهائي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لساسولو، خلال تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "عودة بواتينج؟ لا أعتقد ذلك، والأمر صعب".
وانضم بواتينج لصفوف البارسا خلال الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار الشراء بشكل نهائي مقابل 8 ملايين يورو.
وأضاف جيوفاني: "أعتقد أن برشلونة سوف يضمه بشكل نهائي، ثم يقوم ببيعه لناد إسباني آخر، حيث من المحتمل أن يستمر في الليجا".
وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن رغبة البارسا في ضم بواتينج ليست من نتيجة لوجهة نظر فنية، حيث لم يقدم مردودًا جيدًا مع برشلونة، ولكن النادي الكتالوني يرغب في استرداد الأموال التي تم استثماره في التعاقد معه.
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