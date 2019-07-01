كوبا أمريكا 2020 تنطلق من الأرجنتين

أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول)، اليوم الاثنين، أن نسخة عام 2020 من كوبا أمريكا، ستبدأ في الأرجنتين وتنتهي في كولومبيا.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة، يوم 12 يونيو/حزيران 2020، أي بعد 346 يوما.
وبعد شهر من المنافسات، ستقام المباراة النهائية في مدينة بارانكيا الكولومبية.
وتنظم البرازيل النسخة الحالية لكوبا أمريكا، حيث سينطلق غدًا الثلاثاء الدور نصف النهائي، بمواجهة السيليساو والأرجنتين، فيما ستلعب تشيلي وبيرو المباراة الثانية بنفس الدور.
وتحمل أوروجواي الرقم القياسي للفوز بألقاب كوبا أمريكا، حيث سبق لها اقتناص الكأس اللاتينية 15 مرة.
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