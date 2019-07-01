بايرن ميونخ يتحرك نحو ديمبلي

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن تحرك بايرن ميونخ، لضم عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وبحسب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، تواصل مع وكلاء ديمبلي، للتعبير عن اهتمام البافاري بضم اللاعب الفرنسي، ليكون أحد نجوم البوندسليجا مجددا، بعدما تألق سابقًا بقميص بوروسيا دورتموند.
وأشارت إلى أن حميديتش، سيؤجل التفاوض مع برشلونة قليلا، لأنه يعلم أن تعاقد النادي الكتالوني المحتمل مع أنطوان جريزمان ونيمار، سيفتح باب الرحيل أمام ديمبلي وبسعر أرخص.
وسيكون ديمبلي خامس لاعب فرنسي في صفوف البافاري حال انتقاله إليه، بعد كومان وتوليسو ولوكاس هيرنانديز وبافارد.
وجاء اهتمام البايرن بديمبلي، بعد رحيل ريبيري وروبن، وفشله في ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي.
وأفاد التقرير، بأنه على الرغم من تأكيد إدارة برشلونة لوكيل ديمبلي، موسى سيسوكو، أن اللاعب ضمن خطط النادي للموسم المقبل، إلا أن تقديم عرض جيد قد يدفع البارسا لتغيير موقفه.
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