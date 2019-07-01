أليسون بيكر.. الحارس العملاق يهدد أحلام الأرجنتين في كوبا أمريكا

يعتبر الحارس البرازيلي اليسون بيكر أحد أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الراهن، فقد قدم النجم الكبير موسما رائعا مع ناديه ليفربول الإنجليزي وتوج معه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، والآن يتألق بقوة ضمن صفوف منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا بشكل يؤرق المنافسين.

ولم يتلق بيكر مع المنتخب البرازيلي أي أهداف مع منتخب بلاده منذ السادس والعشرين من أذار/مارس الماضي، عندما فاز منتخب السامبا وديا 3 / 1 على جمهورية التشيك.

ومنذ تلك المباراة لم تستقبل شباك اليسون أي أهداف، وذلك خلال مباراة البرازيل الودية أمام هندوراس، بالإضافة إلى أربع مباريات خاضها في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي تجري منافساتها حاليا في بلاده.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة غريمه التاريخي المنتخب الأرجنتيني، بقيادة النجم الكبير ليونيل ميسي، في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا فجر بعد غد الأربعاء، ولن تكون هذه هي المرة الأولي التي يخوض فيها بيكر مباراة أمام منتخب التانجو.

وشارك بيكر في المباراة التي انتهت 1 / 1 بين البرازيل والأرجنتين في 2015، ثم في المباراة التي فازت فيها البرازيل بثلاثية نظيفة في 2016، وكانت المباراتان ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت المباراة الأخيرة التي خاضها الحارس العملاق أمام الأرجنتين في 2018، وكانت مباراة ودية أقيمت في مدينة الملك عبد الله الرياضية في السعودية.

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وانضم بيكر لصفوف ليفربول في 2018 ليحل بديلا للحارس الألماني لوريس كاريوس، تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، ليتحول إلى الحارس البطل الذي كان يحتاجه النادي الإنجليزي العريق.

وبمرور الوقت أصبح بيكر أحد اهم نجوم ليفربول، كما كان أحد أهم لاعبي الفريق في الموسم الماضي الذي انتهى بتتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ العام 2005.

وقال يورجن كلوب في منتصف الموسم المنقضي، متحدثا عن بيكر: "لو كنت أعرف أن اليسون كان جيدا إلى هذا الحد لكنت دفعت ضعف ثمنه".

وانتقل الحارس البرازيلي الكبير لليفربول قادما من روما مقابل 5ر62 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى كحوافز.

وكانت مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت في الرابع من أيار/مايو الماضي، هي أخر مباراة تلقى فيها بيكر بقميص ليفربول أهدافا، حيث خاض بعد ذلك التاريخ ثلاث مباريات بدون أن يستقبل أي أهداف.

وكانت تلك المباريات الثلاث أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا (4 /صفر) وأمام وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي وانتهت المباراتين بنتيجة 2 / صفر لصالح ليفربول.